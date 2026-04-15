Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. April 2026

Namenstag Unna

Historische Daten

2025 - Die Europäische Kommission lässt erstmals eine Alzheimer-Therapie zu, die auf zugrundeliegende Krankheitsprozesse abzielt. Der Antikörper Lecanemab sei für eine Behandlung im frühen Stadium gedacht. Im Februar 2026 sieht der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken keinen relevanten Zusatznutzen.

1996 - Nach mehr als einem halben Jahrhundert wird in Moskau der als Beutekunst verschleppte "Schatz des Priamos" erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Der legendäre Goldschatz von Troja war vom deutschen Archäologen Heinrich Schliemann 1873 in Kleinasien entdeckt worden.

1986 - US-Flugzeuge bombardieren die libyschen Städte Tripolis und Bengasi als Vergeltung für den Anschlag auf die West-Berliner Diskothek "La Belle".

1951 - Das erste SOS-Kinderdorf wird in Imst in Tirol eröffnet.

1736 - Während des jahrzehntelangen Befreiungskampfes gegen die Herrschaft der Republik Genua ernennen die Korsen den westfälischen Abenteurer Theodor von Neuhoff zum König von Korsika. Seine Regentschaft endet bereits nach wenigen Monaten.

Geburtstage

1996 - Dana Vowinckel (30), deutsche Schriftstellerin ("Gewässer im Ziplock")

1966 - Samantha Fox (60), britische Popsängerin ("Touch Me")

1946 - Willi Neuberger (80), deutscher Fußballspieler (Eintracht Frankfurt 1974-1983)

1936 - Albert Darboven (90), deutscher Unternehmer, Kaffeerösterei J.J. Darboven

Todestage

1986 - Jean Genet, französischer Schriftsteller ("Notre-Dame des Fleurs", "Wunder der Rose"), geb. 1910