Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Februar 2026
In Thüringen haben Paläontologen die ältesten Schuppen-Abdrücke eines Reptils entdeckt. Sie stammen von einem eidechsengroßen Tier, das sich vor 299 Millionen Jahren im Schlamm ausruhte und dabei Abdrücke seines Körpers und seiner Hautstruktur hinterließ.
Menschen ab 60 Jahren wird eine Impfung gegen Gürtelrose generell empfohlen. Vielfach macht sie Experten zufolge aber schon weitaus früher Sinn. Die offizielle Empfehlung wurde entsprechend angepasst.
Die einen sehen in Freitag, den 13., ein schlechtes Omen, andere halten das für Schmarrn. In diesem Jahr fällt der 13. gleich dreimal auf einen Freitag: am 13. Februar, 13. März und 13. November. Wenn das mal (k)ein schlechtes Zeichen ist.