Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. März 2026

Namenstag Klemens, Luise, Zacharias

Historische Daten

2011 - Eine Demonstration in der syrischen Hauptstadt Damaskus setzt eine Protestwelle gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad in Gang. Schon in den ersten Tagen des beginnenden Bürgerkriegs sterben mehr als 100 Menschen.

2006 - Tschechien billigt als erstes postkommunistisches Land "Homo-Ehen". Ein entsprechendes Gesetz über die Eintragung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften wird vom Abgeordnetenhaus in Prag verabschiedet.

2001 - Erstmals seit fast einem halben Jahrhundert wird getrennt lebenden Familien aus Süd- und Nordkorea offiziell der Austausch von Briefen ermöglicht

1991 - Mit der Hinterlegung der sowjetischen Ratifikationsurkunde des "Zwei-plus-Vier-Abkommens" in Bonn wird der letzte Schritt zur endgültigen und vollen Souveränität des wiedervereinigten Deutschlands vollzogen.

1951 - Das Auswärtige Amt wird mit Sitz in Bonn wiedergegründet. Durch die Revision des Besatzungsstatuts am 6. März hatte die Bundesrepublik begrenzte Souveränität in außenpolitischen und wirtschaftlichen Bereichen erhalten.

Geburtstage

1966 - Steffen Klusmann (60), deutscher Journalist, "Spiegel"-Chefredakteur 2018-2023

1941 - Mike Love (85), amerikanischer Musiker, Gründungsmitglied der Beach Boys

1938 - Peter Striebeck (88), deutscher Intendant (Hamburger Thalia-Theater 1985-1990), Schauspieler (Fernsehserie "Unsere Hagenbecks") und Regisseur

1936 - Chariklia Baxevanos (90), Schweizer Film- und Theaterschauspielerin (Musik- und Unterhaltungsfilme in den 1950er Jahren, "Ein Stück vom Himmel", "Musikparade")

Todestage

2025 - Doris Fitschen, deutsche Fußballerin, 1986-2001 aktiv in der Nationalmannschaft, mit der sie vier Europameisterschaften gewinnt, 2009-2016 Managerin der Frauen-Nationalmannschaft, geb. 1968