Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. April 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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In Deutschland gibt es rund 1000 verschiedene Spinnenarten. Vor einigen Monaten ist eine weitere dazugekommen: Loxosceles laeta – die chilenische Einsiedlerspinne. Ihr Biss kann im Extremfall tödlich sein. Einige Expemplare wurden an der Universität Tübingen entdeckt. Was machen sie dort? Und wie kamen sie dorthin?
Der ökologische Fußabdruck Künstlicher Intelligenz geht weit über Stromverbrauch hinaus. Erstmals wurden Umweltfaktoren entlang ihres gesamten Lebenszyklus erfasst – mit teils erschreckenden Ergebnissen.
Jedes Jahr zieht die Erde auf ihrer Umlaufbahn durch Kometentrümmer. Derzeit sind die Lyriden zu beobachten, solange nur das Wetter mitspielt.