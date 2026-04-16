Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. April 2026

Namenstag Benedikt, Bernadette

Historische Daten

2025 - An der berühmten Surfwelle am Eisbach im Englischen Garten in München verunglückt eine 33-Jährige und stirbt wenige Tage später im Krankenhaus. Die Welle wird monatelang für Surfer gesperrt.

2021 - Der 89-jährige Raúl Castro verkündet seinen Rückzug als Chef der Kommunistischen Partei Kubas. Er hatte das Amt seit 2011 inne. Von 2008 bis 2018 war er auch Präsident des Inselstaates. Neuer Parteivorsitzender wird Präsident Miguel Díaz-Canel.

2016 - Papst Franziskus und orthodoxe Würdenträger rufen von der griechischen Insel Lesbos aus zur Solidarität mit Flüchtlingen auf. Überraschend nimmt der Papst nach seiner Visite drei muslimische Familien aus Syrien mit nach Rom.

1996 - Verteidigungsminister Volker Rühe (CDU) kündigt den Verzicht der Bundeswehr auf Anti-Personen-Minen an. Die Minenbestände werden ohne Bedingungen vernichtet.

1871 - Kaiser Wilhelm I. unterschreibt die am 14. April vom Reichstag verabschiedete Verfassung des Deutschen Kaiserreiches. Am 4. Mai wird das Dokument veröffentlicht.

Geburtstage

1971 - Sven Fischer (55), deutscher Biathlet, gewann bei Olympischen Spielen vier Goldmedaillen, zwei Silbermedaillen, zwei Bronzemedaillen

1966 - Kai Wiesinger (60), deutscher Schauspieler ("Kleine Haie", "Comedian Harmonists", "Die Gustloff")

1940 - Königin Margrethe II. (86), dänische Königin 1972-2024

1886 - Ernst Thälmann, deutscher Politiker, Vorsitzender der KPD 1925-1933, ermordet 1944 im Konzentrationslager Buchenwald

Todestage

1991 - David Lean, britischer Filmregisseur ("Doktor Schiwago", "Lawrence von Arabien"), geb. 1908