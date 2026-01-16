Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
15.01.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Januar 2026
Der berühmte Gletschermann Ötzi war mit einem krebserregenden Virus infiziert – dem humanen Papillomavirus HPV16. Forscher haben das Erbgut dieses pathogenen Virenstamms jetzt in den Geweben der Eismumie nachgewiesen.
Wollnashörner starben am Ende der letzten Eiszeit vor etwa 14.000 Jahren aus. Aber warum? Im Magen eines Wolfswelpen gefundenes Gewebe gibt Aufschluss darüber. Und es zeigt sich: Sie wurden nicht vom Menschen ausgerottet.