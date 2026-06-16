Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Juni 2026

Namenstag Benno, Quirin, Luitgard

Historische Daten

2016 - Die britische Labour-Abgeordnete und erklärte Gegnerin des britischen EU-Austritts (Brexit), Jo Cox, wird im nordenglischen Birstall von einem Mann tödlich verletzt. Er wird am 23. November zu lebenslanger Haft verurteilt.

2001 - SPD und Grüne stürzen mit Hilfe der PDS erstmals in der Berliner Nachkriegsgeschichte einen Regierenden Bürgermeister durch ein Misstrauensvotum. Klaus Wowereit (SPD) wird Nachfolger von Eberhard Diepgen (CDU).

1976 - Dagmar Berghoff spricht als erste Frau die ARD-Nachrichtensendung "Tagesschau".

1976 - Im Township Soweto bei Johannesburg richten Polizisten ein Massaker unter südafrikanischen Schülern und Studenten an, die gegen die Benutzung der Buren-Sprache Afrikaans im Unterricht protestieren.

1961 - Der russische Balletttänzer Rudolf Nurejew bittet nach einem Gastspiel in Paris um politisches Asyl im Westen.

Geburtstage

1961 - Can Dündar (65), türkischer Journalist, Dokumentarfilmer und Buchautor

1961 - Ludwig Spaenle (65), deutscher Politiker (CSU), bayerischer Kultusminister 2008-2018

1961 - Robert Schneider (65), österreichischer Schriftsteller ("Schlafes Bruder", "Die Offenbarung")

1938 - Joyce Carol Oates (88), amerikanische Schriftstellerin ("Blond", "Zombie", "Schwarzes Wasser")

Todestage

2025 - Hubert Weinzierl, deutscher Naturschützer, Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 1983-1998, geb. 1935