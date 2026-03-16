Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
15.03.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. März 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Ein 96 Zentimeter langer Schienbeinknochen aus New Mexico deutet auf einen riesigen Tyrannosaurier hin – möglicherweise ein direkter Vorfahr von T. rex. Welche Geheimnisse über die Tyrannosaurier verbirgt der Fund noch?
Die einen sehen in Freitag, den 13., ein schlechtes Omen, andere halten das für Schmarrn. In diesem Jahr fällt der 13. gleich dreimal auf einen Freitag: am 13. Februar, 13. März und 13. November. Wenn das mal (k)ein schlechtes Zeichen ist.