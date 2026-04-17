Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. April 2026

Namenstag Eberhard, Rudolf

Historische Daten

2011 - Der US-Pay-TV-Sender HBO beginnt mit der Ausstrahlung der Serie "Game of Thrones". Das kostspielige Fantasy-Epos, das auf den Büchern "Das Lied von Eis und Feuer" von George R. R. Martin basiert, wird in den 2010er Jahren zum weltweiten Kult.

1961 - Rund 1.500 von der CIA unterstützte Exilkubaner landen in der Schweinebucht (Bahía de Cochinos) an der Südküste Kubas, um Fidel Castro zu stürzen. Die kubanischen Streitkräfte bleiben loyal, die Invasion scheitert.

1951 - Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz tritt nach einem langen Gesetzgebungsverfahren in Kraft.

1946 - Mit dem Abzug der letzten französischen Mandatstruppen erhält Syrien die volle Unabhängigkeit.

1941 - Im Zweiten Weltkrieg kapituliert Jugoslawien vor den deutschen Truppen.

Geburtstage

1976 - Florian Hager (50), deutscher Medienmanager, ARD-Vorsitzender seit 2025, Intendant des Hessischen Rundfunks (HR) seit 2022

1976 - Maïwenn Le Besco (50), französische Schauspielerin ("Léon – Der Profi", "Das fünfte Element"), Regisseurin und Drehbuchautorin

1966 - Britta Steilmann (60), deutsche Modedesignerin und Managerin (Steilmann Gruppe)

1951 - Horst Hrubesch (75), deutscher Fußballspieler (224 Bundesliga-Spiele und 136 Tore) und -trainer (Nachwuchsteams des DFB, Frauen-Nationalmannschaft)

Todestage

2014 - Gabriel García Márquez, kolumbianischer Schriftsteller (Romane "Hundert Jahre Einsamkeit", "Die Liebe in den Zeiten der Cholera"), Literaturnobelpreis 1982, geb. 1927