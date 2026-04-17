Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. April 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Bei einer Belagerung Pompejis vor rund 2100 Jahren könnten die Römer eine legendäre Waffe eingesetzt haben – das mehrschüssige Polybolos, ein antiker Vorläufer des Maschienengewehrs.
Unter der Toskana liegt ein riesiges Magma-Reservoir verborgen, wie Geologen bei seismischen Messungen entdeckt haben. Diese zuvor unerkannte Magmakammer enthält mehr als 6000 Kubikkilometer glutflüssige Gesteinsschmelze. Das ist so viel wie beim Yellowstone-Supervulkan.
In Deutschland gibt es rund 1000 verschiedene Spinnenarten. Vor einigen Monaten ist eine weitere dazugekommen: Loxosceles laeta – die chilenische Einsiedlerspinne. Ihr Biss kann im Extremfall tödlich sein. Einige Expemplare wurden an der Universität Tübingen entdeckt. Was machen sie dort? Und wie kamen sie dorthin?