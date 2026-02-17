Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
16.02.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Februar 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Februar 2026
Wie wichtig der hauchdünne Tränenfilm auf den Augen ist, merken wir erst, wenn er aus der Balance gerät. Trockene Augen sind ein typisches Problem im Winter. Ein Augenarzt über Ursachen und Hilfe.