Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Februar 2026

Namenstag Benignus, Bonosus, Evermod

Historische Daten

2025 - Nach einer Bruchlandung in der kanadischen Metropole Toronto kommt ein US-Passagierflugzeug kopfüber auf der Landebahn zum Liegen. Alle 80 Insassen überleben das Unglück, 18 Verletzte müssen ins Krankenhaus.

2016 - Bei einem Bombenanschlag auf einen Armee-Konvoi in der türkischen Hauptstadt Ankara sterben 30 Menschen. Die Regierung macht kurdische Extremisten dafür verantwortlich.

2009 - Der Umweltausschuss des Europaparlaments besiegelt das Aus für die klassische Glühbirne in der Europäischen Union.

1996 - Schach-Weltmeister Garri Kasparow gewinnt in Philadelphia (US-Bundesstaat Pennsylvania) den Kampf Mensch gegen Maschine. Er entscheidet auch die sechste und letzte Partie gegen Super-Rechner "Deep Blue" für sich. Kasparow erhöht dadurch sein Punktekonto auf 4:2.

1801 - Das Repräsentantenhaus wählt Thomas Jefferson im 36. Wahlgang zum dritten Präsidenten der USA, nachdem zuvor bei den Wahlmännern im Electoral College kein Kandidat eine Mehrheit erringen konnte.

Geburtstage

1991 - Bonnie Wright (35), britische Schauspielerin (Rolle der Ginny Weasley in "Harry Potter"-Filmen)

1991 - Ed Sheeran (35), britischer Musiker (Hits "Shape of You", "Perfect", Album "+")

1981 - Paris Hilton (45), amerikanisches Model und Schauspielerin (TV-Serie "The Simple Live")

1941 - Heidi Biebl, deutsche Skilrennäuferin, erste deutsche Abfahrts-Olympiasiegerin 1960 in Squaw Valley/Kalifornien, gest. 2022

Todestage

1856 - Heinrich Heine, deutscher Schriftsteller, einer der bedeutendsten deutschen Dichter und Journalisten des 19. Jahrhunderts ("Reisebilder", "Buch der Lieder"), geb. 1797