Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
16.10.2025 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Oktober 2025
Wiederkehrende Bleivergiftungen könnten den Niedergang der Neandertaler begünstigt haben. Und sie brachten dem Homo sapiens vielleicht den entscheidenden Überlebensvorteil.
Was haben Seufzer, die Entwicklung von Frühchen und Atemnot bei Erwachsenen miteinander zu tun? Forscher aus Zürich haben interessante Fakten rund um die Lungengesundheit herausgefunden.