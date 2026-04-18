Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. April 2026

Namenstag Aya, Wigo

Historische Daten

2021 - Zwölf europäische Fußball-Spitzenclubs wollen eine "Super League" gründen. Der finanziell lukrative Wettbewerb wäre eine Konkurrenz zur Champions League der Europäischen Fußball-Union UEFA. Nach heftigen Protesten wird das Projekt abgeblasen.

1996 - Ein israelischer Angriff auf Hisbollah-Stellungen in Südlibanon richtet ein Blutbad unter libanesischen Flüchtlingen an. 109 Männer, Frauen und Kinder kommen in dem UN-Stützpunkt im Dorf Kana ums Leben.

1966 - Die erste jüdische Schule in der Bundesrepublik wird in Frankfurt am Main eröffnet.

1906 - Ein Erdstoß der Stärke 8,3 erschüttert San Francisco, das Beben und die folgenden Brände verwüsten die Stadt. Nach verschiedenen Schätzungen werden zwischen 700 und 3.000 Menschen getötet.

1506 - Papst Julius II. legt den Grundstein für den neuen Petersdom in Rom. Bis zur Fertigstellung und Weihe werden 120 Jahre vergehen. Die alte Basilika war im 4. Jahrhundert unter Kaiser Konstantin gebaut und für den Neubau abgerissen worden.

Geburtstage

1977 - Christian Dürr (49), deutscher Politiker, Vorsitzender der FDP seit 2025

1963 - Conan O'Brien (63), amerikanischer Talkmaster ("Late Night with Conan O'Brien")

1960 - Neo Rauch (66), deutscher Maler ("Etappe", "Das Blaue"), Protagonist der "Neuen Leipziger Schule"

1932 - Hans Peter Stihl (94), deutscher Unternehmer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages 1988-2001

Todestage

2016 - Fritz Herkenrath, deutscher Fußballspieler, 21 Einsätze als Torwart für die deutsche Nationalmannschaft, geb. 1928