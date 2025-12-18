Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
17.12.2025 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Dezember 2025
Kürzester Tag und längste Nacht: Am Sonntag beginnt der Winter. Ein Wendepunkt, der auch in der Lichtsymbolik von Weihnachten gefeiert wird. Schon bald ist es wieder länger hell.
Eigentlich würde der Weihnachtsmann beim Geschenkeausliefern zerdrückt und verheizt. Doch es gibt eine Lösung, wie ein Physiker berechnet hat. Die erklärt auch, warum Santa Claus nie zu sehen ist.