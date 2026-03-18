Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. März 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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1,63-mal so groß wie die Erde, 1900 Grad heiß und ein Ozean aus Magma, der mehrere tausend Meter tief ist: Das ist der Exoplanet L 98-59 d, der 35 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Ein absolut lebensfeindliche Welt, die es nach bisherigen Planeten-Kategorien gar nicht geben dürfte.
Klimaschutz mit Messer und Gabel: Was wir essen, hat immensen Einfluss auf unsere CO2-Bilanz. Experten haben überraschende Daten zusammengetragen und halten ein ambitioniertes Ziel für möglich.
Eine schwere Erkrankung der Atemwege kann einer Studie zufolge die Gefahr für bösartige Lungentumore deutlich steigern. Die Wissenschaftler ziehen deshalb einen drastischen Vergleich. Sie empfehlen, die Gefahr ähnlich wie bei langjährigen Tabakkonsumenten zu bewerten.
Gejagt und getötet von Neandertalern: Forscher haben jetzt die Lebensgeschichte von vier Europäischen Waldelefanten , die während der Eiszeit lebten, anhand der Analyse ihrer Zähne rekonstruiert.