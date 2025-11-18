Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. November 2025

Namenstag Odo

Historische Daten

2020 - Bundestag und Bundesrat verabschieden eine Reform des Infektionsschutzgesetzes. Darin ist festgelegt, welche Beschränkungen die Länder und Behörden im Kampf gegen die Corona-Pandemie verhängen dürfen.

2000 - Die Filmstars Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas heiraten in New York.

1965 - Ein Brief der katholischen Bischöfe Polens an ihre deutschen Amtsbrüder gilt als Meilenstein deutsch-polnischer Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch Karol Wojtyla unterzeichnet, der später Papst Johannes Paul II. wird.

1905 - Nachdem sich die Norweger in Volksabstimmungen für die Auflösung der Union mit Schweden und für die Monarchie ausgesprochen hatten, wählt das Parlament den dänischen Prinzen Carl als Norwegens neuen König Haakon VII.

1865 - Die preußische Post eröffnet ihre knapp zwei Kilometer lange Rohrpost-Versuchsstrecke vom Berliner Haupttelegrafenamt zur Börse. Bis 1940 wird die Strecke auf etwa 250 Kilometer ausgebaut.

Geburtstage

1990 - Kira Walkenhorst (35), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin, zusammen mit Laura Ludwig Olympiasiegerin 2016 und Weltmeisterin 2017

1985 - Melanie Behringer (40), deutsche Fußballspielerin, SC Freiburg 2003-2008, Weltmeisterin mit der Nationalmannschaft 2007

1970 - Anna Loos (55), deutsche Schauspielerin (TV-Serien "Weissensee", "Helen Dorn") und Sängerin (Front-Sängerin der Rockband Silly 2006-2018)

1960 - Kim Wilde (65), britische Popsängerin ("Kids in America")

Todestage

2000 - Ibo, deutscher Schlagersänger ("Du oder keine", "Ich hab 'nen Bungalow in St. Nirgendwo"), geb. 1961