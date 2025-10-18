Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Oktober 2025
Bisher gab es vereinzelte Hinweise, nun bestätigt eine globale Studie: Die Menge des Phytoplanktons in den Meeren geht zurück. Dafür gibt es einen klaren Grund.
Die Weltkarte des Duisburger Kartografen Gerhard Mercator aus dem 16. Jahrhundert hängt bis heute in den meisten Klassenzimmern auf dem Globus. Die wahren Größenverhältnisse der Kontinente und Länder gibt sie nicht wieder.
Archäologen haben eine gewaltige Festung unter dem Wüstensand Nordost-Ägyptens entdeckt. Der rund 3500 Jahre alte Militärstützpunkt war durch mächtige Mauern und Wachtürme geschützt und rund 8000 Quadratmeter groß.
Was passiert, wenn ein extremer Sonnensturm die Erde trifft? Wie reagieren Raumfahrtbehörden, um ihre Satelliten im Orbit zu schützen? Genau das hat nun die europäische Raumfahrtagentur ESA in einer Testsimulation durchgespielt.
Australiens leidet unter Hitze, Dürre und Wirbelstürmen. Einst als große CO2-Speicher bekannt, stoßen seine Tropenwälder nun selbst klimaschädliches CO2 aus. Auch in anderen Urwäldern nimmt die Speicherkapazität ab.