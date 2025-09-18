Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
17.09.2025 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. September 2025
Laufvögel wie Strauße, Emus und Nandus haben sich auf der halben Welt ausgebreitet, obwohl sie nicht fliegen können. Einer neuen Studie zufolge konnten ihre ältesten bekannten Vorfahren aber noch fliegen.
Der Ehec-Ausbruch in Mecklenburg-Vorpommern kommt nicht zum Stillstand. Die Behörden melden viele neue Ansteckungen. Die Suche nach der Infektionsquelle bleibt weiter ohne Erfolg.