Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. April 2026

Namenstag Gerold, Leo

Historische Daten

2021 - Das Tauziehen um die gemeinsame Kanzlerkandidatur der Union entscheidet der CDU-Bundesvorstand für den Parteivorsitzenden und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet. CSU-Konkurrent Markus Söder gibt seinen Anspruch auf. Söder hatte auch in der CDU breite Zustimmung erfahren.

2011 - Reiner Haseloff (CDU) wird zum neuen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt. Nach der Landtagswahl am 20. März hatten CDU und SPD die Fortsetzung ihrer Koalition vereinbart.

1971 - Die Sowjetunion bringt die erste Weltraumstation "Saljut 1" in eine Erdumlaufbahn. Sie verglüht im Oktober 1971 in der Erdatmosphäre.

1956 - In der Kathedrale von Monte Carlo heiratet Fürst Rainier III. von Monaco die amerikanische Schauspielerin Grace Kelly. Die standesamtliche Trauung hatte am Vortag stattgefunden.

1951 - Die erste Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) nach dem Zweiten Weltkrieg wird in Frankfurt/Main von Bundespräsident Theodor Heuss eröffnet.

Geburtstage

1966 - Julia Neigel (60), deutsche Rockmusikerin ("Schatten an der Wand" unter dem Namen Jule Neigel)

1966 - Oliver Welke (60), deutscher TV-Moderator und Comedian ("heute-show")

1946 - Tim Curry (80), britischer Schauspieler ("Rocky Horror Picture Show", "Es")

1916 - Gerhard Wendland, deutscher Schlagersänger, einer der erfolgreichsten und beliebtesten Schlagersänger der Wirtschaftswunderjahre ("Das machen nur die Beine von Dolores"), gest. 1996

Todestage

1906 - Pierre Curie, französischer Physiker, gemeinsam mit seiner Frau Marie Curie Nobelpreis 1903 für die Entdeckung der radioaktiven Elemente Polonium und Radium, geb. 1859