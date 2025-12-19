Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Dezember 2025

Namenstag Konrad

Historische Daten

2024 - Ein Gericht in Avignon verhängt wegen der jahrelangen Vergewaltigung seiner Ex-Frau Gisèle 20 Jahre Haft gegen Dominique Pelicot. 50 weitere Männer, die an den Übergriffen beteiligt waren, erhalten Haftstrafen zwischen 3 und 15 Jahren. Gisèle Pelicot hatte sich für eine öffentliche Verhandlung entschieden.

2005 - Birgit Prinz wird zum dritten Mal in Serie zur "Weltfußballerin des Jahres" gewählt. Das war noch keiner Fußballerin zuvor gelungen. Bei den Männern gewinnt der Brasilianer Ronaldinho.

2000 - Die Zeugen Jehovas erringen vor dem Bundesverfassungsgericht einen wichtigen Sieg und erhalten den Status einer "Körperschaft des öffentlichen Rechts".

2000 - Nach einem Beschluss des Unterhauses soll Großbritannien das erste Land Europas sein, in dem bis zu 14 Tage alte menschliche Embryos geklont werden dürfen. Das Oberhaus stimmt im Januar 2001 ebenfalls für das Gesetz.

1980 - In Erlangen werden der jüdische Verleger Shlomo Lewin und seine Lebensgefährtin Frida Poeschke erschossen. Der Mörder wird nicht gefasst, in Verdacht gerät ein Mitglied einer verbotenen rechtsextremistischen "Wehrsportgruppe". Die Tat gilt als erster gezielter antisemitischer Mordanschlag in Nachkriegsdeutschland.

Geburtstage

1960 - Wolfgang Maier (65), deutscher Skitrainer und -manager, Cheftrainer der DSV-Damen 1997-2006

1955 - Thomas Kleist (70), deutscher Medienjurist und Politiker, Intendant des Saarländischen Rundfunks 2011-2021

1925 - Tana Schanzara, deutsche Schauspielerin (TV-Serie "Die Anrheiner"), über 50 Jahre lang Ensemblemitglied des Bochumer Schauspielhauses, gest. 2008

1915 - Édith Piaf, französische Chansonsängerin ("Non, je ne regrette rien"), gest. 1963

Todestage

2015 - Kurt Masur, deutscher Dirigent, Musikdirektor der New Yorker Philharmoniker 1991-2002 und des Leipziger Gewandhausorchesters 1970-1996, geb. 1927