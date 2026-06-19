Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
18.06.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Juni 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Eine Welle tief im Erdkern brachte Japan ins Rutschen: Wissenschaftler entdecken, wie das große Erdbeben von 2011 das Land um Millimeter verschob – und warnen vor unerkannten Risiken.
Jedes Jahr kommt es während der Badesaison zu schweren Unfällen nach einem Kopfsprung in unbekanntes Gewässer. Nicht selten endet ein unbedachter Sprung in einer Querschnittslähmung.