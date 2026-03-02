Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. März 2026

Namenstag Agnes, Karl

Historische Daten

2025 - Bei der Hamburger Bürgerschaftswahl können SPD und Grüne trotz Verlusten ihr Regierungsbündnis fortsetzen. Die SPD (33,5 Prozent) von Bürgermeister Peter Tschentscher wird erneut stärkste Kraft. Die CDU (19,8) verdrängt die Grünen (18,5) von Platz zwei. Die Linke (11,2) liegt vor der AfD (7,5).

2011 - Ein Islamist greift am Frankfurter Flughafen einen US-Militärbus an, erschießt zwei US-Soldaten und verletzt zwei weitere schwer. Die Tat gilt als erster islamistisch geprägter Terroranschlag mit Toten in Deutschland.

2001 - Die 53 Mitgliedsländer der Organisation Afrikanischer Einheit (OAU) stimmen in der libyschen Mittelmeerstadt Sirte der Gründung der Afrikanischen Union zu. Sie soll die OAU ersetzen.

1861 - Im Emden gründet Oberzollinspektor Georg Breusing den "Verein zur Rettung Schiffbrüchiger an den ostfriesischen Küsten". Daraus geht vier Jahre später die heute noch bestehende "Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger" (DGzRS) hervor.

1836 - Texas, damals noch eine Provinz Mexikos, erklärt seine Unabhängigkeit und verabschiedet eine eigene Verfassung. Unter Präsident Samuel Houston wird Texas zunächst eine unabhängige Republik und 1845 zum 28. Bundesstaat der USA.

Geburtstage

1996 - Lisa Zimmermann (30), deutsche Skisportlerin, Freestyle-Weltmeisterin im Slopestyle 2015

1976 - Brigitte Hobmeier (50), deutsche Schauspielerin (TV-Serie "Oktoberfest 1900", Buhlschaft im Salzburger "Jedermann" 2013-2015)

1961 - Simone Young (65), australische Dirigentin, Intendantin der Hamburger Staatsoper 2005-2015

1931 - Michail Gorbatschow, sowjetischer Politiker, Staatsoberhaupt 1988-1991 (Staatspräsident ab 1990), Generalsekretär der Kommunistischen Partei (KPdSU) 1985-1991, Friedensnobelpreis 1990, gest. 2022

Todestage

2025 - Bernhard Vogel, deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident von Thüringen 1992-2003, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz 1976-1988, geb. 1932