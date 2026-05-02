Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Mai 2026

Namenstag Athanasius, Boris, Sigmund, Zoë

Historische Daten

2011 - Al-Kaida-Chef Osama bin Laden wird in Pakistan von einer US-Eliteeinheit erschossen. Die Soldaten stürmen einen stark gesicherten Gebäudekomplex in Abbottabad rund 60 Kilometer nördlich der Hauptstadt Islamabad.

2006 - Im Irak kommen zwei deutsche Ingenieure nach mehr als drei Monaten Geiselhaft frei. Sie waren am 24. Januar nördlich von Bagdad entführt worden.

2001 - Mit der symbolischen Schlüsselübergabe an Kanzler Gerhard Schröder nimmt das neue Bundeskanzleramt in Berlin seine Arbeit auf. Damit gilt der Regierungsumzug von Bonn nach Berlin offiziell als abgeschlossen.

1951 - Die Bundesrepublik Deutschland wird Vollmitglied des Europarates.

1896 - In Budapest nimmt die erste elektrifizierte U-Bahn auf dem europäischen Festland ihren Betrieb auf.

Geburtstage

1996 - Julian Brandt (30), deutscher Fußballspieler (Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen), 48 Länderspiele

1936 - Engelbert (90), britischer Schlagersänger ("Release Me", "The Last Waltz")

1931 - Martha Grimes (95), amerikanische Schriftstellerin ("Inspektor Jury"-Kriminalromane)

1886 - Gottfried Benn, deutscher Arzt und Dichter ("Statische Gedichte"), gest. 1956

Todestage

2018 - Wolfgang Völz, deutscher Schauspieler (Science-Fiction-Serie "Raumpatrouille", "Graf Yoster gibt sich die Ehre", Mitglied der Kabarett-Gruppe "Die Stachelschweine"), geb. 1930