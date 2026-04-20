Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. April 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Der gesamte Himmel ist von einem unsichtbaren Leuchten erfüllt – einer diffusen, weichen Röntgenstrahlung, die teils aus dem fernen All und teils aus unserem eigenen Sonnensystem stammt. Diese Vordergrundstrahlung haben Astronomen jetzt erstmals von den kosmischen Emissionen getrennt und genauer kartiert.
Viele Naturereignisse sind in die Sagen und Mythen der Völker eingegangen oder tauchen in religiösen Überlieferungen auf. Das vielleicht bekannteste Beispiel dafür ist die biblische Sintflut. Berut diese Erzählung auf historischen Tatsachen oder ist sie reine Fiktion?
Nach mehreren Angriffen auf Hunde in Reinickendorf warnt das Bezirksamt vor einem einzelnen Fuchs. Was Hundebesitzer jetzt beachten sollten und wie die Behörden reagieren. Ein Verdacht auf Tollwut würde bisher nicht geäußert.
Unter der Toskana liegt ein riesiges Magma-Reservoir verborgen, wie Geologen bei seismischen Messungen entdeckt haben. Diese zuvor unerkannte Magmakammer enthält mehr als 6000 Kubikkilometer glutflüssige Gesteinsschmelze. Das ist so viel wie beim Yellowstone-Supervulkan.
Bei einer Belagerung Pompejis vor rund 2100 Jahren könnten die Römer eine legendäre Waffe eingesetzt haben – das mehrschüssige Polybolos, ein antiker Vorläufer des Maschienengewehrs.