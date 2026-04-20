Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. April 2026

Namenstag Hildegund, Wiho

Historische Daten

2021 - Im Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd sprechen die Geschworenen in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin in allen Anklagepunkten schuldig. Er wird zu 22 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Bei der Festnahme Floyds im Mai 2020 hatte Chauvin sein Knie neun Minuten auf dessen Hals gedrückt.

2016 - Der japanische Autobauer Mitsubishi Motors gesteht ein, jahrelang Verbrauchswerte von Kleinstwagen manipuliert zu haben. Betroffen sind 625.000 Autos. Viele davon wurden im Rahmen einer Kooperation für den Konkurrenten Nissan Motor gebaut. Der Kurs bricht ein. Am 20. Oktober übernimmt Nissan 34 Prozent von Mitsubishi.

2011 - Gold auf Rekordjagd: Erstmals steigt der Kurs des Edelmetalls für eine Feinunze auf mehr als 1.500 Dollar.

1991 - Das Kuratorium "Unteilbares Deutschland" stellt seine Arbeit offiziell ein. Die überparteiliche Vereinigung war ein Jahr nach dem niedergeschlagenen Aufstand der ostdeutschen Arbeiter vom 17. Juni 1953 gegründet worden, um für das Ziel einer deutschen Wiedervereinigung zu werben.

1986 - Der gebürtige Russe Vladimir Horowitz, einer der bedeutendsten Pianisten des 20. Jahrhunderts, gibt mehr als 60 Jahre nach dem Verlassen der Sowjetunion wieder ein Konzert in Moskau.

Geburtstage

1997 - Alexander Zverev (29), deutscher Tennisspieler, Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021

1946 - Sabine Bergmann-Pohl (80), deutsche Politikerin (CDU) und Ärztin, Präsidentin der Volkskammer der DDR 1990, in dieser Eigenschaft auch letztes Staatsoberhaupt der DDR

1941 - Grace Coddington (85), britische Modejournalistin und Model, Kreativdirektorin der US-Modezeitschrift "Vogue" 1988-2016

1941 - Ryan O'Neal, US-Schauspieler ("Love Story", "Is' was, Doc?"), gest. 2023

Todestage

2021 - Willi Herren, deutscher Schauspieler ("Lindenstraße") und Schlagersänger, geb. 1975