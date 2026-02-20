Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Februar 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Februar 2026
In der ägyptischen Religion waren Sonne und Sterne zentrale, göttliche Kräfte, die den zyklischen Lauf von Leben, Tod und Wiedergeburt verkörperten. Doch woher stammt diese Vorstellungswelt? Archäologen sind der Enträtselung jetzt einen Schritt nähergekommen.
Dass sich das Universum ausdehnt, ist seit fast 100 Jahren bekannt. Doch wie schnell genau? Diese Frage ist heftig umstritten und stellt das Standardmodell der Kosmologie infrage. Forscher haben jetzt eine Antwort präsentiert.
Der Homo erectus gilt als erster Auswanderer aus Afrika. Jetzt legen drei fossile Schädel aus China nahe, dass sich dieser Frühmensch früher und schneller über Eurasien ausgebreitet hat als bislang für möglich gehalten.