19.01.2026 - 23:55 Uhr
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Januar 2026
Vor der Küste Dänemarks haben Archäologen das weltweit größte Wrack einer mittelalterlichen Kogge entdeckt, des „Super-Schiffs“ der Hanse. Das gut 600 Jahre alte Schiff ist 28 Meter lang und ungewöhnlich gut erhalten.