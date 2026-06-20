Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Juni 2026

Namenstag Adalbert, Benigna, Margarete

Historische Daten

2011 - Das Internet bekommt mehr Platz für neue Adressen. Unternehmen, Regierungen und Verwaltungen können für ihre Internet-Auftritte bald neue Adress-Bereiche nutzen. Die Internetverwaltung ICANN macht den Weg frei für künftige Endung wie etwa ".berlin" oder ".reise".

1991 - Der Deutsche Bundestag spricht sich mit 338 gegen 320 Stimmen für Berlin als künftigen Sitz von Parlament und Regierung aus.

1976 - "Nacht von Belgrad": Deutschland verliert das Finale der Fußball-Europameisterschaft in Jugoslawien im Elfmeterschießen gegen die tschechoslowakische Nationalmannschaft.

1631 - Nordafrikanische Piraten, muslimische Korsaren, überfallen und plündern die südirische Stadt Baltimore. Mehr als 100 Einwohner werden in die Sklaverei verschleppt.

451 - Der Vormarsch der aus Zentralasien stammenden Hunnen unter ihrem König Attila nach Westen wird gestoppt. In der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern im Nordosten des heutigen Frankreichs besiegt ein römisch-westgotisches Heer die Truppen Attilas.

Geburtstage

1946 - Zülfü Livaneli (80), türkischer Musiker, Schriftsteller ("Glückseligkeit", "Katze, Mann und Tod") und Regisseur ("Veda Atatürk")

1941 - Dieter Mann, deutscher Schauspieler ("Der Untergang"), Intendant des Deutschen Theaters in Berlin 1984-1991, gest. 2022

1941 - Stephen Frears (85), britischer Filmregisseur ("Die Queen", "Mein wunderbarer Waschsalon", "Gefährliche Liebschaften")

1941 - Ulf Merbold (85), deutscher Astronaut und Physiker, erster Westdeutscher im Weltall mit der ersten "Spacelab"-Mission der US-Raumfähre Columbia 1983

Todestage

2021 - Herbert Schnoor, deutscher Politiker (SPD), Innenminister von Nordrhein-Westfalen 1980-1995, geb. 1927