Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. März 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Die Neandertaler waren weit innovativer als vermutet. So stellten sie aus der Rinde von Birken ein Pech her, dass sie Universalkleber sowie für medizinische Zwecke verwendeten.
Im Pazifik könnte sich erneut ein starker El Niño anbahnen – nur drei Jahre nach dem letzten Auftreten dieses aufheizenden Klimaphänomens. Indizien dafür sind erste Wind-Anomalien und eine massive Erwärmung der tieferen Wasserschichten.
Eine Studie der Universität Tübingen mit 18 weiteren Forschungseinrichtungen und Universitäten weltweit zeigt: Keine untersuchte Stelle in Weltmeeren ist frei von menschlichen chemischen Einflüssen.
Küchenschwämme haben Folgen für die Umwelt, wie eine neue Studie zeigt. Durch den Abrieb beim Spülen gelangt jährlich tonnenweise Mikroplastik in Böden und Flüsse.