Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. März 2026

Namenstag Irmgard, Johannes, Wolfram

Historische Daten

2025 - Die frühere Top-Schwimmerin Kirsty Coventry rückt als erste Frau an die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees. Die IOC-Generalversammlung wählt die seinerzeit 41-Jährige aus Simbabwe zur Nachfolgerin des Deutschen Thomas Bach.

2016 - Als erster US-Präsident seit der Revolution von 1959 besucht Barack Obama Kuba.

2011 - In der Gemeinde des umstrittenen Pastors Terry Jones in Gainesville im US-Bundesstaat Florida findet eine Koranverbrennung statt. In der Folge kommt es im April in Afghanistan zu blutigen Protesten. Mehr als 20 Menschen sterben, darunter 7 UN-Mitarbeiter.

1966 - Der Coupe Jules Rimet, seit 1930 bei den Fußball-Weltmeisterschaften die begehrte Siegestrophäe, wird in London aus einer Ausstellung gestohlen. Der kleine Hund "Pickles" von Scotland Yard spürt den Pokal eine Woche später in einem Vorstadtgarten von London wieder auf und wird weltberühmt. 1983 wird der Pokal erneut gestohlen und verschwindet für immer.

1956 - Tunesien, seit 1881 französisches Protektorat, wird unabhängig.

Geburtstage

1966 - Christoph Schwennicke (60), deutscher Journalist, Redakteur und Autor, Chefredakteur des Politikmagazins "Cicero" 2012-2021

1961 - Maja Maranow, deutsche Schauspielerin (ZDF-Krimiserie "Ein starkes Team"), gest. 2016

1961 - Michael O'Leary (65), irischer Unternehmer, Chef der Fluggesellschaft Ryanair

1956 - Catherine Ashton (70), britische Politikerin, Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik 2009-2014

Todestage

2004 - Juliana, niederländische Königin von 1948-1980, geb. 1909