Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
19.05.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Mai 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Der Fluss Ebola hat dem Virus den Namen gegeben. Der Katastrophenfilm „Outbreak – Lautlose Killer“ unter der Regie von Wolfgang Petersen hat es auch in Europa bekannt gemacht. Was über den neuen Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo bekannt ist.
Im Pazifik bahnt sich ein starker El Niño an – nur drei Jahre nach dem letzten Auftreten dieses aufheizenden Klimaphänomens. Indizien dafür sind erste Wind-Anomalien und eine massive Erwärmung der tieferen Wasserschichten.