Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. August 2024

Namenstag

Gratia, Pius

Lesen Sie auch

Historische Daten

2014 - Der NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags legt seinen Abschlussbericht vor. Die Mordserie des NSU-Trios hätte nach Ansicht des Ausschusses verhindert werden können.

1959 - Hawaii wird zum 50. Bundesstaat der USA.

1954 - Der CDU-Bundestagsabgeordnete Karlfranz Schmidt-Wittmack bittet mit Frau und Tochter in der DDR um Asyl. Er hatte zuvor für die Stasi gearbeitet.

1944 - In Dumbarton Oaks bei Washington beginnen Gespräche von USA, UdSSR, Großbritannien und China. Die Mächte entwerfen ein Statut, das mit geringen Änderungen Charta der Vereinten Nationen wird.

1869 - Dem aus Wien stammenden Alpinisten Paul Grohmann gelingt die Erstbesteigung der Großen Zinne in den Dolomiten.

Geburtstage

1969 - Oliver Geissen (55), deutscher Fernsehmoderator ("Die Oliver Geissen Show")

1954 - Martine Dornier-Tiefenthaler (70), deutsche Juristin und Managerin, Erbin des Flugzeugbauers Dornier

1944 - Peter Weir (80), australischer Filmregisseur ("Der Club der toten Dichter", "Die Truman Show")

1904 - Count Basie, amerikanischer Jazzpianist und Bandleader ("One O'Clock Jump", "Jumpin' at the Woodside"), gest. 1984

Todestage

1999 - Leo Castelli, amerikanischer Kunsthändler und Galerist, entdeckte und förderte zahlreiche Meister des 20. Jahrhunderts, unter anderem Roy Lichtenstein, Frank Stella und Andy Warhol, geb. 1907