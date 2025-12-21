Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Dezember 2025

Namenstag Richard, Peter

Historische Daten

2020 - Der Attentäter von Halle wird vom Oberlandesgericht Naumburg zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Am 9. Oktober 2019 hatte er vergeblich versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Davor ermordete er eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen.

2005 - Popstar Elton John und sein Partner David Furnish heiraten in Windsor. Damit gehören sie zu den ersten homosexuellen Paaren, die nach den neuen britischen Gesetzen den Bund fürs Leben schließen.

1995 - Der Buckingham-Palast bestätigt, dass Königin Elizabeth II. ihrem Sohn Charles und dessen Ehefrau Diana die Scheidung empfohlen hat.

1975 - Terroristen überfallen die in Wien tagende Opec-Konferenz und nehmen rund 70 Geiseln, darunter elf Ölminister. Bei einem Schusswechsel kommen drei Menschen ums Leben.

1955 - Der Spielfilm "Sissi" über die österreichische Kaiserin Elisabeth feiert in Wien Premiere. Einen Tag später kommt der Kostümfilm mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm in Westdeutschland ins Kino.

Geburtstage

1965 - Anke Engelke (60), deutsche Komikerin und Moderatorin ("Ladykracher", "Die Wochenshow")

1965 - Cem Özdemir (60), deutscher Politiker, Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung 2021-2025, Vorsitzender der Grünen 2008-2018

1940 - Frank Zappa, US-amerikanischer Rockmusiker (Alben: "Freak Out!l", "Sheik Yerbouti", Song: "Willie the Pimp"), gest. 1993

1940 - Moritz de Hadeln (85), Schweizer Filmregisseur, Leiter der Berliner Filmfestspiele (Berlinale) 1979-2001

Todestage

1935 - Kurt Tucholsky, deutscher Schriftsteller ("Schloss Gripsholm"), geb. 1890