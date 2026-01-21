Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Januar 2026

Namenstag Agnes, Meinrad

Historische Daten

2025 - Bei einem Hotelbrand im türkischen Skigebiet Kartalkaya sterben 78 Menschen, darunter 34 Kinder. Der Hotelbesitzer, seine Familie, der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Bolu und weitere Personen werden im Oktober zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

2011 - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte rügt in einem Grundsatzurteil die EU-Asylpolitik scharf. Die Richter in Straßburg werfen Griechenland und Belgien einen Verstoß gegen das Verbot unmenschlicher Behandlung vor. Belgien hatte nach Griechenland abgeschoben, obwohl die katastrophalen Zustände dortiger Auffanglager bekannt waren.

2001 - Die deutsche Fahrerin Jutta Kleinschmidt gewinnt als erste Frau die Wüstenrallye Paris-Dakar. Sie siegt im Mitsubishi Pajero.

1976 - Air France und British Airways eröffnen mit zwei von Paris und London gleichzeitig startenden Überschallflugzeugen den kommerziellen Betrieb der Concorde.

1951 - Auf Neuguinea bricht der Vulkan Lamington aus und tötet etwa 3.000 Menschen.

Geburtstage

1976 - Alexander Bommes (50), deutscher TV-Moderator ("Sportschau", Quizshow "Gefragt - Gejagt")

1976 - Emma Bunton (50), britische Popsängerin, ehemaliges Mitglied der Girlgroup Spice Girls ("Wannabe")

1976 - Lars Eidinger (50), deutscher Schauspieler ("Sterben", "Was bleibt", TV-Serie "Babylon Berlin")

1941 - Plácido Domingo (85), spanischer Opernsänger, Startenor

Todestage

1851 - Albert Lortzing, deutscher Komponist (Opern "Zar und Zimmermann", "Der Wildschütz"), Schauspieler, Sänger und Dirigent, geb. 1801