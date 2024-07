Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Juli 2024

Namenstag

Florentius, Laurentius, Arbogast

Historische Daten

2019 - Bei der Parlamentswahl in der Ukraine gewinnt die Partei "Diener des Volkes" von Präsident Wolodymyr Selenskyj die absolute Mehrheit der Sitze. Zweitstärkste Kraft wird die prorussische Oppositionsplattform mit 13 Prozent.

1994 - Der russische Literatur-Nobelpreisträger Alexander Solschenizyn kehrt nach 20 Jahren im Exil in seine Heimatstadt Moskau zurück.

1969 - Der "Apollo 11"-Astronaut Neil Armstrong betritt als erster Mensch um 3:56 Uhr MEZ den Mond. Seine Worte "Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein Riesensprung für die Menschheit" werden legendär.

1959 - In Camden (US-Bundesstaat New Jersey) läuft die "NS Savannah" vom Stapel, das erste atomangetriebene Handelsschiff der Welt.

1954 - Die Demokratische Republik Vietnam und Frankreich unterzeichnen im schweizerischen Genf einen Waffenstillstandsvertrag und beenden damit den Ersten Indochinakrieg. Vietnam wird entlang des 17. Breitengrades geteilt.

Geburtstage

1974 - Florentine Lahme (50), deutsche Schauspielerin (TV-Serie "Geliebte Schwestern")

1964 - Jens Weißflog (60), deutscher Skispringer, viermaliger Gewinner der Vierschanzentournee, dreifacher Olympiasieger

1964 - Saskia Valencia (60), deutsche Schauspielerin (TV-Serien "Unser Charly", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten")

1899 - Ernest Hemingway, amerikanischer Schriftsteller ("Der alte Mann und das Meer"), Literaturnobelpreis 1954, gest. 1961

Todestage

2023 - Tony Bennett, amerikanischer Sänger ("Because of You", "Perfectly Frank"), geb. 1926