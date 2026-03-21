Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. März 2026

Namenstag Axel, Benedikt

Historische Daten

2016 - Der Internationale Strafgerichtshof spricht den Vize-Präsidenten des Kongo, Jean-Pierre Bemba, wegen schlimmster Kriegsverbrechen schuldig. Im Juni 2016 wird er zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Bemba ist der ranghöchste Politiker, den das Gericht bis dahin verurteilte.

2006 - Der amerikanische Software-Entwickler Jack Dorsey setzt den ersten Tweet auf dem Kurznachrichtendienst Twitter (heute: X) ab.

1991 - Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber (CDU) verkündet das Aus für den Schnellen Brüter in Kalkar. Die Gesamtkosten für den Reaktor, der mehr atomares Brennmaterial erzeugen als verbrauchen sollte, belaufen sich auf sieben Milliarden Mark.

1871 - Kaiser Wilhelm I. ernennt Otto von Bismarck zum ersten Reichskanzler des neuen Deutschen Kaiserreiches. Am selben Tag tritt der gewählte Reichstag zur ersten Plenarsitzung zusammen.

1846 - Der belgische Instrumentenbauer Adolphe Sax erhält in Frankreich ein Patent für das Saxofon, das zunächst in Militärkapellen sowie in Opern- und Orchestermusik verwendet wird. Seinen Durchbruch findet das Saxofon in der Jazzmusik.

Geburtstage

1961 - Lothar Matthäus (65), deutscher Fußballspieler, 150 Länderspiele für die Nationalmannschaft, Weltmeister 1990, Europameister 1980, Weltfußballer des Jahres 1991

1946 - Timothy Dalton (80), britischer Schauspieler (James Bond-Darsteller in "Der Hauch des Todes" und "Lizenz zum Töten")

1944 - Gila von Weitershausen (82), deutsche Schauspielerin (ZDF-Reihe "Der Landarzt", Filme "Engelchen oder die Jungfrau von Bamberg", "Herzflimmern")

1901 - Karl Arnold, deutscher Politiker, Mitbegründer der CDU in Düsseldorf, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen 1947-1956, gest. 1958

Todestage

2025 - George Foreman, amerikanischer Profiboxer und Prediger, Weltmeister im Schwergewicht 1973 und 1994, Olympiasieger 1968, geb. 1949