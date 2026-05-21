Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Mai 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Wissenschaftler sind etwas optimistischer geworden, was die Erderwärmung angeht. Klimawandel-Leugner wie US-Präsident Trump sehen sich bestätigt in ihrer Skepsis gegenüber der Erderwärmung und ihren Folgen. Experten widersprechen. Zu Recht?
Kipppunkte im Klimasystem: Droht der Erde eine unumkehrbare Hitzephase? Forscher warnen vor unbeherrschbaren Kettenreaktionen und zeigen auch, wie wir den Crash-Kurs noch ändern können.
Bei Frauen sind die Wechseljahre eine Zeit starker hormoneller Veränderung. Auch bei Männern ändern sich die Hormonspiegel im Laufe der Lebenszeit. Doch ist das vergleichbar?
Der Fluss Ebola hat dem Virus den Namen gegeben. Der Katastrophenfilm „Outbreak – Lautlose Killer“ unter der Regie von Wolfgang Petersen hat es auch in Europa bekannt gemacht. Was über den neuen Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo bekannt ist.