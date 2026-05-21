Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Mai 2026

Namenstag Hermann, Konstantin

Historische Daten

2006 - Montenegro trennt sich von Serbien und wird unabhängig. Das entscheiden die Montenegriner in einer Volksabstimmung.

2006 - Schauspieler Wayne Carpendale gewinnt gemeinsam mit seiner Tanzlehrerin Isabel Edvardsson die erste Staffel der RTL-Tanz-Show "Let's Dance".

1996 - Beim Untergang des Fährschiffes "Bukoba" auf dem Victoriasee in Ostafrika kommen mindestens 500 Menschen ums Leben.

1991 - Der Präsident der indischen Kongress-Partei Rajiv Gandhi fällt bei einer Wahlkampfveranstaltung einem Bombenanschlag zum Opfer. Er war als Nachfolger seiner ermordeten Mutter Indira Gandhi von 1984 bis 1989 Premierminister des Landes.

1871 - Als erste Bergbahn Europas nimmt die Zahnradbahn von Vitznau aus auf die Rigi, ein Schweizer Bergmassiv, ihren Betrieb auf.

Geburtstage

1981 - Max Mutzke (45), deutscher Rock- und Popsänger, Platz acht beim Eurovision Song Contest 2004 in Istanbul mit "Can’t Wait Until Tonight"

1976 - Carlo Ljubek (50), deutscher Schauspieler (Netflix-Serie "Schlafende Hunde", neuer "Tatort"-Kommissar in München ab 2026)

1946 - Erwin Kostedde (80), deutscher Fußballspieler (Kickers Offenbach, Werder Bremen)

1471 - Albrecht Dürer, deutscher Maler und Zeichner ("Selbstbildnis im Pelzrock"), gest. 1528

Todestage

1976 - Friedrich Bischoff, deutscher Schriftsteller ("Die goldenen Schlösser"), Wegbereiter des Hörspiels, Rundfunkintendant des Südwestfunks 1946-1965, geb. 1896