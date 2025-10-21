Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
20.10.2025 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Oktober 2025
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Oktober 2025
Paläontologen – unter anderem vom Stuttgarter Naturkundemuseum – haben auf Mallorca erstmals fossile Fußabdrücke eines säbelzahnartigen Raubtiers entdeckt. Eine Sensation.
Was passiert, wenn ein extremer Sonnensturm die Erde trifft? Wie reagieren Raumfahrtbehörden, um ihre Satelliten im Orbit zu schützen? Genau das hat nun die europäische Raumfahrtagentur ESA in einer Testsimulation durchgespielt.