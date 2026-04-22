Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. April 2026

Namenstag Kai

Historische Daten

2021 - Unter dem Hashtag #allesdichtmachen kritisieren etwa 50 bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen mit ironisch-satirischen Video-Clips die Corona-Politik der Bundesregierung. Neben Lob hagelt es auch heftige Kritik. Viele Künstlerinnen und Künstler haben seit März 2020 kaum Einkommen.

2016 - In New York unterzeichnen 175 Länder den Pariser Klimavertrag vom Dezember 2015. Durch geringere Treibhausemissionen soll die Erderwärmung auf unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzt werden.

1961 - In Algier putschen vier französische Generäle gegen den Plan von Präsident Charles de Gaulle, Algerien in die Unabhängigkeit zu entlassen. Der Staatsstreich scheitert nach wenigen Tagen.

1946 - Die SPD und die KPD schließen sich in der sowjetischen Besatzungszone auf einem zweitägigen "Vereinigungsparteitag" zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) zusammen.

1401 - Vermutlich am 22. April werden der Seeräuber Klaus Störtebeker und die Vitalienbrüder in einer Seeschlacht vor Helgoland von einer Flotte der Hansestädte unter Simon von Utrecht geschlagen und gefangengenommen. Auf dem Hamburger Grasbrook werden die Piraten noch im selben Jahr hingerichtet.

Geburtstage

1991 - Leonie Benesch (35), deutsche Schauspielerin, Deutscher Filmpreis 2023 für "Das Lehrerzimmer"

1971 - Marek Harloff (55), deutscher Schauspieler ("Vergiss Amerika")

1946 - John Waters (80), amerikanischer Filmregisseur ("Hairspray", "Cecil B.")

1936 - Dieter Kronzucker (90), deutscher Fernsehjournalist, Moderator und Korrespondent bei ARD, ZDF und Sat.1

Todestage

2024 - Michael Verhoeven, deutscher Filmregisseur (Film "Die weiße Rose", Fernsehserie "Die schnelle Gerdi" mit seiner Ehefrau Senta Berger), geb. 1938