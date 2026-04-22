Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
21.04.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. April 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Der Grand Canyon ist eine der tiefsten und längsten Schluchten der Erde. Das kolossale Naturwunder im Südwesten der USA in Arizona hat seine Entstehung einem See zu verdanken, der zu voll wurde und überlief. Eine Reise 5,6 Millionen Jahre vor unserer Zeit.
Der gesamte Himmel ist von einem unsichtbaren Leuchten erfüllt – einer diffusen, weichen Röntgenstrahlung, die teils aus dem fernen All und teils aus unserem eigenen Sonnensystem stammt. Diese Vordergrundstrahlung haben Astronomen jetzt erstmals von den kosmischen Emissionen getrennt und genauer kartiert.