Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
21.12.2025 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Dezember 2025
Kürzester Tag und längste Nacht: Am Sonntag beginnt der Winter. Ein Wendepunkt, der auch in der Lichtsymbolik von Weihnachten gefeiert wird. Schon bald ist es wieder länger hell.