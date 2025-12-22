Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Dezember 2025

Namenstag Jutta, Marian

Historische Daten

2020 - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) untersagt den Verkauf von Silvesterfeuerwerk. Ziel der Regelung ist es, Verletzungen beim Abbrennen von Feuerwerk in der Silvesternacht zu verhindern, um die aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin stark beanspruchten Krankenhäuser und Notfallambulanzen zu entlasten.

1995 - Mit der Ankunft von 116 Soldaten im kroatischen Split beginnt der Einsatz der Bundeswehr zur Friedenssicherung in Bosnien. Es ist der bisher größte Auslandseinsatz der Bundeswehr. Die Verbände sind Teil der internationalen Friedenstruppe (Ifor).

1990 - Die Sowjetunion übergibt das Ehrenmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs in Berlin-Tiergarten in der Nähe vom Brandenburger Tor an die Landesregierung.

1990 - In Polen wird Lech Walesa als erster demokratisch gewählter Präsident seit dem Ende der kommunistischen Diktatur vereidigt.

1965 - In New York wird David Leans Film "Doktor Schiwago" nach dem gleichnamigen Roman von Boris Pasternak mit Omar Sharif und Julie Christie in den Hauptrollen uraufgeführt.

Geburtstage

1960 - Felicitas Hoppe (65), deutsche Schriftstellerin ("Pigafetta"), Georg-Büchner-Preis 2012

1960 - Jean-Michel Basquiat, amerikanischer Künstler, gilt als der erste afroamerikanische Künstler, der den Durchbruch in der hauptsächlich weißen Kunstwelt schaffte, gest. 1988

1955 - Thomas Südhof (70), deutsch-amerikanischer Biochemiker, Nobelpreis für Physiologie/Medizin 2013 (gemeinsam mit James Rothman und Randy Schekman)

1945 - Konrad Beikircher (80), deutscher Kabarettist, Schauspieler und Musiker (Kabarett-Programm "Zwischen Himmel un Ääd")

Todestage

2015 - Rolf Bossi, deutscher Strafverteidiger, zu seinen Mandanten zählten Romy Schneider, Ingrid van Bergen und der Kindermörder Jürgen Bartsch, geb. 1923