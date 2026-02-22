Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Februar 2026
Eine außergewöhnliche Dino-Entdeckung in der Wüste Afrikas: Forscher bergen fernab der Zivilisation die fossilen Überreste eines riesigen Spinosauriers. Dabei handelt es sich um eine vorher unentdeckte Art – mit einem wundersamen Aussehen.
Astronomen haben eine Galaxie entdeckt, die fast nur aus Dunkler Materie besteht. Diese unsichtbare Materieform macht mehr als 99,9 Prozent ihrer Masse aus.
Zwischen Katzen und Menschen gibt es viele Gemeinsamkeiten – auch was Krebserkrankungen angeht. Forscher haben jetzt Gene entdeckt, die bei Veränderung Tumorwachstum auslösen können.
Der aus der Serie „Grey’s Anatomy“ bekannte US-Schauspieler Eric Dane ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Dane litt an der unheilbaren Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Was ist das für eine Erkrankung?
In der ägyptischen Religion waren Sonne und Sterne zentrale, göttliche Kräfte, die den zyklischen Lauf von Leben, Tod und Wiedergeburt verkörperten. Doch woher stammt diese Vorstellungswelt? Archäologen sind der Enträtselung jetzt einen Schritt nähergekommen.