Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Juni 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Plötzlich prasselt Regen, Blitze zucken, ein paar Straßen weiter ist alles trocken. Was Gewitter so unberechenbar macht und warum sie eher in den bayerischen Alpen oder im Schwarzwald vorkommen. Und: Wie entstehen Gewitter? Was macht Blitze so gefährlich? Viele Fragen und noch mehr Antworten rund um Sommergewitter.
Nicht nur Menschen machen die hohen Temperaturen zu schaffen, auch unsere Haustiere leiden unter der Hitze – vor allem die Pfoten. Wir geben Tipps, wie Tiere den Sommer gut überstehen.
Parasiten sind Lebewesen, die auf Kosten anderer leben. Ein Forscherteam entdeckt auf Borneo einen besonderen Vertreter dieser Art. Es handelt sich um einen spezialisierten Hyperparasiten, der andere Parasiten als Nahrungsquelle nutzt.