Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Mai 2026

Namenstag Emil, Julia, Rita

Historische Daten

2011 - Ein Tornado verwüstet den Ort Joplin (US-Bundesstaat Missouri). 158 Menschen kommen ums Leben, mehr als 1.000 werden verletzt. Es ist der bis dahin tödlichste einzelne Wirbelsturm in mehr als 60 Jahren in den USA.

2006 - Aus Sicherheitsgründen wird der aus Österreich nach Bayern eingewanderte Braunbär "Bruno" zum Abschuss freigegeben. "Der Bär ist zu einem Problembären geworden", begründet Bayerns Umweltminister Werner Schnappauf die Entscheidung. Der erste in Freiheit lebende Bär seit 170 Jahren auf deutschem Boden wird nach wochenlangem Versteckspiel und trotz deutlicher Proteste am 26. Juni erlegt.

2001 - Im Prozess um den brutalen Angriff auf den Gendarmen Daniel Nivel bei der Fußball-WM 1998 wird der deutsche Hooligan Markus W. von einem französischen Schwurgericht zu fünf Jahren Haft verurteilt.

1991 - Zum letzten Mal startet ein Bundeswehr-Flugzeug vom Typ Lockheed F-104 G "Starfighter" in Manching bei Ingolstadt. Von den seit 1960 angeschafften 917 Maschinen stürzten 270 ab.

1946 - In Mainz wird die Johannes-Gutenberg-Universität wieder gegründet. Sie knüpft an die Tradition der 1477 gegründeten kurfürstlichen Hochschule an.

Geburtstage

1984 - Karoline Herfurth (42), deutsche Schauspielerin ("Das Wunder von Berlin", "Im Winter ein Jahr", "Mädchen, Mädchen")

1953 - Bum Kun Cha (73), südkoreanischer Fußballer (Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen)

1951 - Wolf-Dieter Poschmann, deutscher Journalist und Sportmoderator, gest. 2021

1937 - Elfi von Kalckreuth (89), deutsche Moderatorin, Fernsehmoderatorin beim ZDF in den 1970er und 1980er Jahren

Todestage

1972 - Margaret Rutherford, britische Theater- und Filmschauspielerin, Darstellerin der Miss Marple in Agatha-Christie-Verfilmungen, geb. 1892