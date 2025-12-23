Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Brauchen wir Superhelden, um unseren Mitmenschen öfters zu helfen? Ein U-Bahn-Experiment legt das nahe. Forscher zeigen darin, wie Menschen ihren Platz eher einer Schwangeren anbieten, wenn ein als Batman Verkleideter plötzlich auftaucht.