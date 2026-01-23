Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Januar 2026
Vor allem, wenn die Kinder noch klein sind, sind Eltern häufig Dingen und Gerüchen ausgesetzt, vor denen sich andere ekeln. Und sie selbst auch. Doch eine Studie zeigt: Der Ekel verschwindet mit der Zeit. Allerdings erst, wenn die Kinder feste Nahrung bekommen.
Forscher haben die Ernährung eines bedeutenden Nomadenvolkes der osteuropäischen Geschichte entschlüsselt. Durch Analyse von Zahnstein liefern sie den ersten direkten Nachweis, dass zum Speiseplan der Skythen die Milch von verschiedenen Wiederkäuern und von Pferden gehörte.
In den vergangenen Tagen kam es zum stärksten Sonnensturm seit 20 Jahren. Das hat nicht nur phänomenale Nordlichter zur Folge, sondern auch magnetische Störungen auf der Erde.