Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Juni 2026

Namenstag Edeltraud, Hildulf

Historische Daten

2016 - In einem Referendum stimmen 51,9 Prozent der Briten für den Austritt des Königreichs aus der Europäischen Union ("Brexit"), 48,1 Prozent sprechen sich dagegen aus. Premierminister David Cameron, Befürworter eines Verbleibs, tritt am 13. Juli zurück. Nachfolgerin wird Theresa May.

2006 - Internationale Hilfsorganisationen erhalten mit dem Roten Kristall ein neues zusätzliches Erkennungszeichen. Das beschließen die Teilnehmer der 29. Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondkonferenz.

1966 - Die Beatles starten ihre erste Tournee durch die Bundesrepublik, nachdem sie ab 1960 bereits Auftritte in Hamburg hatten. Die britische Band landet in München, wo sie am folgenden Tag im Circus Krone die ersten beiden von sechs Konzerten in Deutschland gibt.

1961 - Der Antarktis-Vertrag von 1959 tritt in Kraft. Das Abkommen sieht eine ausschließlich friedliche Nutzung der Antarktis, vor allem zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung sowie das Verbot militärischer Aktivitäten vor.

1956 - Oberst Gamal Abdel Nasser wird zum ägyptischen Präsidenten gewählt. Er ist der einzige Kandidat. Außerdem billigen die Wähler die neue Verfassung der Republik.

Geburtstage

1981 - Jana Pareigis (45), deutscher Moderatorin und Journalistin ("heute"-Sendung im ZDF)

1946 - Dagmar Biener (80), deutsche Schauspielerin ("Papa ante Portas", "Ödipussi")

1946 - Rafik Schami (80), syrisch-deutscher Schriftsteller ("Der ehrliche Lügner", "Die dunkle Seite der Liebe")

1906 - Wolfgang Koeppen, deutscher Schriftsteller (Romantrilogie "Tauben im Gras", "Das Treibhaus", "Der Tod in Rom"), gest. 1996

Todestage

1981 - Zarah Leander, schwedische Schauspielerin und Sängerin ("Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen"), geb. 1907