Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
22.03.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. März 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Muss die Geschichte Amerikas umgeschrieben werden? Offenbar ist ein zentrales Fundstück zu früh datiert worden. Forscher stellen die These, dass der Kontinent vor mehr als 14.500 Jahren besiedelt wurde, in Frage.
Die Neandertaler waren weit innovativer als vermutet. So stellten sie aus der Rinde von Birken ein Pech her, dass sie Universalkleber sowie für medizinische Zwecke verwendeten.