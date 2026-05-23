Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Mai 2026

Namenstag Desiderius, Wibert

Historische Daten

2021 - Eine Passagiermaschine auf dem Weg von Griechenland nach Litauen wird wegen einer angeblichen Bombendrohung von einem belarussischen Kampfflugzeug zur Landung in Minsk gezwungen. Der belarussische Regierungskritiker Roman Protassewitsch und seine Freundin sind an Bord und werden verhaftet. Beide erhalten später mehrjährige Haftstrafen.

2006 - Die bundesweite Rasterfahndung nach sogenannten Schläfern in der Zeit nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 war verfassungswidrig, entscheidet das Bundesverfassungsgericht.

2001 - Bayern München gewinnt durch ein 5:4 im Elfmeterschießen gegen Valencia zum ersten Mal die Champions League. Den Europapokal der Landesmeister hatten die Bayern zuletzt 1976 gewonnen. 1982, 1987 und 1999 waren sie im Finale gescheitert.

1949 - Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wird in Bonn verkündet und tritt mit Ablauf des Tages in Kraft.

1526 - Der Reformator Philipp Melanchthon eröffnet in Nürnberg die "Obere Schule bei St. Egidien". Das heutige Melanchthon-Gymnasium gilt als ältestes Gymnasium Deutschlands.

Geburtstage

1996 - Katharina Schmid (30), deutsche Skispringerin, siebenmalige Weltmeisterin, Olympia-Silber 2018 und 2022

1991 - Lena Meyer-Landrut (35), deutsche Sängerin, Gewinnerin beim Eurovision Song Contest 2010 mit ihrem Song "Satellite"

1981 - Janine Wissler (45), deutsche Politikerin, Co-Vorsitzende der Linken 2021-2024

1951 - Anatoli Karpow (75), russischer Schachspieler, Schach-Weltmeister 1975-1985

Todestage

2021 - Eric Carle, deutsch-amerikanischer Kinderbuchautor und Illustrator ("Die kleine Raupe Nimmersatt"), geb. 1929