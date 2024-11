Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. November 2024

Namenstag

Felizitas, Klemens, Kolumban, Trudo

Historische Daten

2022 - Das EU-Parlament verurteilt Russland als staatlichen Unterstützer von Terrorismus. Zudem soll die EU nach dem Willen des Europaparlaments eine Terrorliste für Staaten wie Russland schaffen, um diese strenger zu bestrafen.

2009 - Mehr als 100 Bewaffnete überfallen im Süden der Philippinen einen Autokonvoi und ermorden 57 Menschen, darunter 32 Journalisten. Hintergrund soll die Rivalität einflussreicher Politikerclans sein.

1994 - Wissenschaftler und Kultusbeamte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beschließen in Wien eine Reform der seit 1901 gültigen deutschen Rechtschreibung.

1969 - Die Landesversammlung der Südtiroler Volkspartei stimmt in Meran für den mit Rom ausgehandelten sogenannten "Operationskalender", der der deutschsprachigen italienischen Provinz den Weg zur Autonomie ebnet ("Südtirol-Paket").

1889 - Die erste Musikbox mit Münzeinwurf wird im Palais Royal in San Francisco (US-Bundesstaat Kalifornien) von Louis T. Glass aufgestellt, dem Direktor der Firma Pacific Phonograph Company.

Geburtstage

1954 - Bruce Hornsby (70), amerikanischer Sänger und Songschreiber ("The Way It Is", "Mandolin Rain")

1949 - Christine Mielitz (75), deutsche Regisseurin und Intendantin, Leitung der Oper Dortmund 2002-2010

1949 - Gunilla Gräfin von Bismarck (75), deutsche Adelige, Urenkelin des ersten deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck

1944 - Peter Lindbergh, deutscher Fotograf, bekannt durch Aufnahmen der Supermodels der 90er Jahre, gest. 2019

Todestage

1984 - Paul Dahlke, deutscher Schauspieler ("Romanze in Moll", TV-Serie "MS Franziska"), geb. 1904