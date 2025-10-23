Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Oktober 2025

Namenstag Jakobus, Johannes, Oda, Severin

Historische Daten

2020 - Das Verfassungsgericht Brandenburg annulliert das sogenannte Paritätsgesetz. Es sah auf Listen für Landtagswahlen eine gleichmäßige Besetzung mit Frauen und Männern vor.

2015 - Ein Reisebus mit einer Seniorengruppe stößt bei Puisseguin nahe Bordeaux mit einem Lastwagen zusammen, 43 Menschen sterben.

2005 - In Polen wird der nationalkonservative Lech Kaczynski mit 54 Prozent der Wählerstimmen zum neuen Präsidenten gewählt.

1970 - Der erste "Schulmädchen-Report" kommt in die deutschen Kinos. Sieben Millionen Kinozuschauer hat der Sex-Film unter dem Deckmantel einer Dokumentation in den Folgemonaten. Bis 1980 folgen zwölf weitere Teile.

1955 - Die Saarländer votieren in einem Referendum gegen das "Saarstatut", das eine Zoll- und Währungsunion mit Frankreich vorsah. Das Saarland, seit Kriegsende ein teilautonomes Land, wird schließlich in die Bundesrepublik eingegliedert.

Geburtstage

1956 - Katrin Sass (69), deutsche Schauspielerin (Film "Good Bye, Lenin!", TV-Serien "Weissensee", "Der Usedom-Krimi")

1954 - Uli Stein (71), deutscher Fußballspieler, 512 Bundesligaspiele als Torhüter beim Hamburger SV, Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld

1940 - Pelé, brasilianischer Fußballer, Weltmeister 1958, 1962, 1970, gest. 2022

1925 - Johnny Carson, amerikanischer Entertainer und Talkmaster, moderiert 30 Jahre lang die "Tonight Show" bei NBC, gest. 2005

Todestage

2002 - Marianne Hoppe, deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin ("Der Schimmelreiter", "Romanze in Moll"), spielte an großen Theaterbühnen in Düsseldorf, Hamburg, Bochum, Wien und Berlin, geb. 1909