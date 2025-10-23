Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Oktober 2025
Die Subventionen für fossile Energien sind gestiegen, der Kohleausstieg stockt. Drastische Schritte sind laut einer Studie nötig, um die Pariser Klimaziele doch noch zu erreichen. Doch das scheint inzwischen völlig unrealistisch.
Je mehr gewarnt wird, desto mehr verstärken sich manche Trends: Das gilt offenbar auch für das „Toad-Licking“, also das Lecken an Kröten, um einen Rausch zu erleben. Die Extrem-Ekel-Aktivität ist keine gute Idee. Wir erklären warum.
Die Weltkarte des Duisburger Kartografen Gerhard Mercator aus dem 16. Jahrhundert hängt bis heute in den meisten Klassenzimmern auf dem Globus. Die wahren Größenverhältnisse der Kontinente und Länder gibt sie nicht wieder.