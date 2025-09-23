Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
22.09.2025 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. September 2025
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. September 2025
Forscher haben vor der Küste Papua-Neuguineas ein einzigartiges System am Meeresboden gefunden. Sie stießen auf das „Karambusel“-Feld, an dem heiße Quellen und Methan-Austritte nebeneinander vorkommen.