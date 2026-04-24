Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. April 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Eine neue Studie zeigt, dass Malaria in den letzten 74.000 Jahren die Lebensräume früher Menschen in Afrika prägte. Sie führte zur Aufspaltung von Populationen und beeinflusste Muster des Austauschs deutlich früher als bisher bekannt.
Ein Hangrutsch, ein Sensationsfund: Wie Forscher in Rheinland-Pfalz auf Zähne und Krallen eines Dinos stießen. Und was im Dinosaurierpark Teufelsschlucht in Ernzen zu sehen ist.
Fast 7700 menschliche Schädel zählt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin zu ihrer Sammlung. Nun hat sie knapp 600 davon auf ihre Herkunft untersucht und will sie zurückgeben. Wir erklären, was die Schädelsammlung mit Rassenlehre und Rassismus zu tun hat.