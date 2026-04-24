Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. April 2026

Namenstag Mellitus, Egbert, Fidelis, Wilfried

Historische Daten

1996 - Der Palästinensische Nationalrat entscheidet, die zur Vernichtung Israels aufrufenden Passagen in der Charta der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) zu streichen.

1961 - In Stockholm wird das Wrack der "Wasa" gehoben. Das Flaggschiff der Kriegsflotte von König Gustaf II. Adolf war 1628 bei der Jungfernfahrt gesunken und blieb vom Schlamm konserviert. Heute hat es ein eigenes Museum in der schwedischen Hauptstadt.

1926 - Deutschland und die Sowjetunion unterzeichnen einen auf fünf Jahre angelegten Freundschafts- und Neutralitätsvertrag ("Berliner Vertrag"). Er sieht Handelsvereinbarungen sowie eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Reichswehr und der Roten Armee vor.

1916 - In Dublin beginnt der irische Osteraufstand: Republikanische Nationalisten nehmen den bewaffneten Kampf für ein unabhängiges Irland auf. Britische Truppen schlagen die Erhebung bis zum 29. April nieder, 15 Anführer werden hingerichtet.

1901 - Die Wortmarke "Milka" für Schokoladenprodukte wird beim Patent- und Markenamt eingetragen. Der Name ist eine Kombination aus Milch und Kakao.

Geburtstage

1942 - Barbra Streisand (84), amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Regisseurin, Oscar als beste Hauptdarstellerin in "Funny Girl" (1968) und für den Filmsong "Evergreen" in "A Star Is Born" (1976)

1934 - Shirley MacLaine (92), amerikanische Schauspielerin, Oscar als beste Hauptdarstellerin in "Zeit der Zärtlichkeit" (1983), weitere bekannte Rollen in "Das Apartment", "Irma La Douce", "Immer Ärger mit Harry"

1931 - Bridget Riley (95), britische Malerin, Mitglied der Berliner Akademie der Künste, Wegbereiterin der Op-Art in den 1960er Jahren

1911 - Karl Schiller, deutscher Wirtschaftswissenschaftler und -politiker, Bundeswirtschaftsminister 1966-1972, Bundesfinanzminister 1971-1972, gest. 1994

Todestage

1986 - Wallis Simpson, Herzogin von Windsor, Witwe des früheren britischen Königs Edward VIII., der 1936 wegen seiner Absicht, sie zu heiraten, abdanken musste, geb. 1896