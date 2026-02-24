Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
23.02.2026 - 23:55 Uhr
Bestimmte Viren in unserer Darmflora könnten die Entstehung von Darmkrebs begünstigen. Diese neu entdeckten Bakteriophagen kommen bei Darmkrebspatienten signifikant häufiger vor als bei gesunden Menschen, wie Forscher entdeckt haben.
Von Barry White bis Johnny Cash: Tiefe Männerstimmen gelten als sexy. Der Ein Grund: Frauen vermuten dahinter attraktivere Menschen, Männer hingegen dominantere Typen.
Bei Frauen sind die Wechseljahre eine Zeit starker hormoneller Veränderung. Auch bei Männern ändern sich die Hormonspiegel im Laufe der Lebenszeit. Doch ist das vergleichbar?