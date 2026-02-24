Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Februar 2026

Namenstag Ethelbert, Matthias

Historische Daten

2021 - Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erteilt die ersten drei Sonderzulassungen für Corona-Tests zur Eigenanwendung durch Laien. Bei allen drei Selbsttests werden die Proben durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen.

1991 - Im Golfkrieg beginnen alliierte Truppen mit der Bodenoffensive gegen den Irak zur Rückeroberung Kuwaits.

1981 - In Großbritannien gibt der Buckingham-Palast offiziell die Verlobung von Prinz Charles und Diana Spencer (1961-1997) bekannt.

1971 - Das Bundesverfassungsgericht bestätigt in einem Grundsatzurteil das Verbot von Klaus Manns Buch "Mephisto – Roman einer Karriere". Es sieht das Persönlichkeitsrecht des verstorbenen Schauspielers und Intendanten Gustaf Gründgens verletzt.

1896 - Der französische Physiker Antoine Henri Becquerel berichtet erstmals über die von ihm entdeckte radioaktive Eigenstrahlung von Uran.

Geburtstage

1976 - Jan Koum (50), ukrainisch-amerikanischer Unternehmer und Milliardär, Mitgründer des Chatdienstes WhatsApp

1976 - Yuval Noah Harari (50), israelischer Historiker (Bestseller "Eine kurze Geschichte der Menschheit" und "Homo Deus")

1956 - Judith Butler (70), amerikanische Philosophin ("Das Unbehagen der Geschlechter")

1926 - Erich Loest, deutscher Schriftsteller (Romane "Völkerschlachtdenkmal", "Zwiebelmuster"), gest. 2013

Todestage

2025 - Roberta Flack, amerikanische Popsängerin ("Killing me Softly", "The First Time Ever I Saw Your Face"), geb. 1937