Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. März 2026

Namenstag Elias, Katharina

Historische Daten

2025 - Eine Kommunikationspanne auf höchster Ebene der Regierung von US-Präsident Donald Trump macht Schlagzeilen: In der Messenger-App Signal haben sich Minister und Geheimdienstverantwortliche über einen anstehenden Angriff im Jemen ausgetauscht. Mitgelesen hat ein Journalist, der nach eigenen Angaben versehentlich in die Gruppe aufgenommen worden war.

2021 - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) entschuldigt sich öffentlich für die zuvor beschlossene "Osterruhe" und nimmt diese Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zurück. Sie werde die dafür nötigen Verordnungen stoppen.

2016 - Der frühere bosnische Serbenführer Radovan Karadzic wird vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Er sei einer der Hauptschuldigen am Massaker von Srebrenica im Jahr 1995. Im Berufungsverfahren wird das Strafmaß im März 2019 rechtskräftig auf lebenslange Haft erhöht.

2011 - Der Bundestag beschließt das Gesetz für den neuen Bundesfreiwilligendienst. Er ersetzt den zuletzt nur noch sechsmonatigen Zivildienst, der mit der Aussetzung der Wehrpflicht zum 1. Juli wegfällt.

1976 - Die argentinische Präsidentin Isabel Perón wird von putschenden Militärs gestürzt und für fünf Jahre unter Hausarrest gestellt.

Geburtstage

1961 - Nina Hoger (65), deutsche Schauspielerin ("Die Jahrestage", "Enthüllungen einer Ehe", "Flucht nach vorne")

1956 - Steve Ballmer (70), amerikanischer Manager und Mathematiker, 2000 bis 2014 Vorstandsvorsitzender (CEO) des Softwareunternehmens Microsoft

1951 - Tommy Hilfiger (75), amerikanischer Designer und Unternehmer, Gründer der gleichnamigen Modemarke 1984

1926 - Dario Fo, italienischer Dramatiker ("Offene Zweierbeziehung", "Hohn der Angst", "Zufälliger Tod eines Anarchisten"), Regisseur und Schauspieler, Literaturnobelpreis 1997, gest. 2016

Todestage

2016 - Roger Cicero, deutscher Jazzmusiker ("Männersachen"), mit dem Swing-Song "Frauen regier'n die Welt" deutscher Teilnehmer am Eurovision Song Contest 2007 in Helsinki, geb. 1970