Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. März 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Antimaterie: Diese geheimnisvolle Substanz des Universums beflügelt die Fantasie und schürt gleichzeitig bei vielen Menschen Ängste. Nun soll sie erstmals auf der Straße transportiert werden. Droht der Weltuntergang?
2015 bis 2025 sind die heißesten Jahre seit Messbeginn. Wie menschengemachte Treibhausgase das Gleichgewicht sprengen. Und welche kleiner Hoffnungsschimmer der Weltwetterorganisation WMO zufolge trotzdem bleibt.
Muss die Geschichte Amerikas umgeschrieben werden? Offenbar ist ein zentrales Fundstück zu früh datiert worden. Forscher stellen die These, dass der Kontinent vor mehr als 14.500 Jahren besiedelt wurde, in Frage.